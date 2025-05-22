Мумия с 'секретом': археологи в Южной Америке нашли тату из редкого пигмента

В Южной Америке на мумии женщины, возраст которой составляет примерно 800 лет, ученые обнаружили татуировку, выполненную с помощью магнетита – минерала, ранее не встречавшегося в татуировочном искусстве того периода. В то же время исследователям пока не удалось установить ни точное место захоронения женщины, ни ее культурную принадлежность.

Ученые надеются, что анализ подобных захоронений поможет лучше понять значение татуировок в обществе того времени. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Cultural Heritage.

Обычно выявить татуировку на человеческих останках сложно, ведь мягкие ткани и кожа быстро разлагаются. Однако исследователям повезло – они изучали останки женщины, которые хранятся в музее Милана и хорошо сохранились благодаря естественной мумификации в чрезвычайно засушливых условиях. Хотя точное происхождение экспоната остается неизвестным, характерная вне погребения – сидя – намекает на ритуальные обряды, распространенные в андийских регионах Южной Америки.

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Ученые исследовали мягкие ткани мумии с помощью анализа отражения инфракрасных волн разных длин, что позволило обнаружить татуировку, едва заметную при обычном свете. На обеих щеках женщины проследили по три параллельных линии от уха до уголков губ, а на запястье – S-образный орнамент. Поскольку эти рисунки расположены на открытых участках кожи, считают, что они послужили признаком социального статуса или декорацией.

Химический состав татуировочных красок определяли комбинацией сканирующей электронной микроскопии и рамановской спектроскопии. В образцах не нашли угля – привычного пигмента древних татуировок, а обнаружили магнетит и пироксены. Следующим шагом станет проверка, применяли ли эти минералы для татуировок других лиц того времени в Южной Америке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Перу обнаружили роскошную гробницу знатной женщины в возрасте 5000 лет.

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