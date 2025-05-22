Мумія з 'секретом': археологи у Південній Америці знайшли тату з рідкісного пігменту

У Південній Америці на мумії жінки, вік якої становить приблизно 800 років, вчені виявили татуювання, виконане за допомогою магнетиту – мінералу, що раніше не зустрічався у татуювальному мистецтві того періоду. Водночас дослідникам поки не вдалося встановити ні точне місце поховання жінки, ні її культурну належність.

Науковці сподіваються, що аналіз схожих захоронень допоможе краще зрозуміти значення татуювань у тогочасному суспільстві. Результати дослідження були оприлюднені у журналі Journal of Cultural Heritage.

Зазвичай виявити татуювання на людських останках складно, адже м’які тканини та шкіра швидко розкладаються. Однак дослідникам пощастило – вони вивчали останки жінки, які зберігаються в музеї Мілана та добре збереглися завдяки природному муміфікуванню у надзвичайно посушливих умовах. Хоча точне походження експоната залишається невідомим, характерна поза поховання – сидячи – натякає на ритуальні обряди, поширені в андійських регіонах Південної Америки.

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Вчені дослідили м’які тканини мумії за допомогою аналізу відбиття інфрачервоних хвиль різних довжин, що дозволило виявити татуювання, ледь помітні при звичайному світлі. На обох щоках жінки простежили по три паралельні лінії від вуха до кутиків губ, а на зап’ясті – S-подібний орнамент. Оскільки ці малюнки розташовані на відкритих ділянках шкіри, вважають, що вони слугували ознакою соціального статусу або декорацією.

Хімічний склад татуювальних фарб визначали комбінацією сканувальної електронної мікроскопії та раманівської спектроскопії. У зразках не знайшли вугілля – звичного пігменту давніх татуювань, натомість виявили магнетит і піроксени. Наступним кроком стане перевірка, чи застосовували ці мінерали для татуювань інших осіб того часу в Південній Америці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років.

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