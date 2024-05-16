Можно ли водителю повернуть направо: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования движений регулировщика.

Разрешено ли в такой ситуации водителю серого автомобиля повернуть направо? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Согласно пункту 8.8 ПДД, при таком сигнале регулировщика, движение разрешается автомобилям со стороны рук регулировщика прямо и направо.

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В то же время, такое движение запрещает движение транспортным средствам со стороны груди и спины регулировщика. Исходя из этого, движение разрешено только водителям синего и желтого автомобилей.

Следовательно, водителю серого автомобиля в этой ситуации запрещено повернуть направо.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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