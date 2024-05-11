Может навредить: почему гречневая каша полезна не для всех
Гречневая крупа давно стала одним из самых популярных продуктов на украинском столе. Ее богатый состав витаминов и микроэлементов делает ее настоящим кладом для здоровья. Однако, как и любой продукт, у гречки свои противопоказания. Об этом пишет Радиотрек.
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Кому нельзя есть гречку?
- Людям с аллергией. Это, пожалуй, самое известное противопоказание к употреблению гречихи. Аллергическая реакция может проявляться зудом, сыпью, отеком, тошнотой и рвотой.
- Людям с пониженным давлением. Гречка содержит много магния, обладающего сосудорасширяющим действием. Это может привести к еще большему понижению давления, что может быть опасно для людей с гипотонией.
- Людям с проблемами с пищеварением. Гречка богата клетчаткой, которая может стимулировать работу кишечника. Однако у людей с метеоризмом, диареей или другими проблемами с пищеварением, употребление гречихи может привести к усилению симптомов.
- Беременные женщины. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что гречка может содержать фитиновую кислоту, которая может оказывать негативное влияние на усвоение железа и кальция.
Напомним, мы уже писали, о каше молодости и долголетии - амарант.
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