Может навредить: почему гречневая каша полезна не для всех

Гречневая крупа давно стала одним из самых популярных продуктов на украинском столе. Ее богатый состав витаминов и микроэлементов делает ее настоящим кладом для здоровья. Однако, как и любой продукт, у гречки свои противопоказания. Об этом пишет Радиотрек.

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Кому нельзя есть гречку?

Людям с аллергией. Это, пожалуй, самое известное противопоказание к употреблению гречихи. Аллергическая реакция может проявляться зудом, сыпью, отеком, тошнотой и рвотой.

Это, пожалуй, самое известное противопоказание к употреблению гречихи. Аллергическая реакция может проявляться зудом, сыпью, отеком, тошнотой и рвотой. Людям с пониженным давлением. Гречка содержит много магния, обладающего сосудорасширяющим действием. Это может привести к еще большему понижению давления, что может быть опасно для людей с гипотонией.

Гречка содержит много магния, обладающего сосудорасширяющим действием. Это может привести к еще большему понижению давления, что может быть опасно для людей с гипотонией. Людям с проблемами с пищеварением. Гречка богата клетчаткой, которая может стимулировать работу кишечника. Однако у людей с метеоризмом, диареей или другими проблемами с пищеварением, употребление гречихи может привести к усилению симптомов.

Гречка богата клетчаткой, которая может стимулировать работу кишечника. Однако у людей с метеоризмом, диареей или другими проблемами с пищеварением, употребление гречихи может привести к усилению симптомов. Беременные женщины. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что гречка может содержать фитиновую кислоту, которая может оказывать негативное влияние на усвоение железа и кальция.

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