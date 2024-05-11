Може нашкодити: чому гречана кашу корисна не для всіх

Гречана крупа давно стала одним із найпопулярніших продуктів на українському столі. Її багатий склад вітамінів і мікроелементів робить її справжнім скарбом для здоров'я. Проте, як і будь-який продукт, гречка має свої протипоказання. Про це пише Радіотрек.

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Кому не можна їсти гречку?

Людям з алергією. Це, мабуть, найвідоміше протипоказання до вживання гречки. Алергічна реакція може проявлятися свербежем, висипом, набряком, нудотою та блювотою.

Це, мабуть, найвідоміше протипоказання до вживання гречки. Алергічна реакція може проявлятися свербежем, висипом, набряком, нудотою та блювотою. Людям зі зниженим тиском. Гречка містить багато магнію, який має судинорозширювальну дію. Це може призвести до ще більшого зниження тиску, що може бути небезпечно для людей з гіпотонією.

Людям з проблемами з травленням. Гречка багата на клітковину, яка може стимулювати роботу кишечника. Проте, у людей з метеоризмом, діареєю або іншими проблемами з травленням, вживання гречки може призвести до посилення симптомів.

Гречка багата на клітковину, яка може стимулювати роботу кишечника. Проте, у людей з метеоризмом, діареєю або іншими проблемами з травленням, вживання гречки може призвести до посилення симптомів. Вагітним жінкам. Деякі дослідження свідчать про те, що гречка може містити фітінову кислоту, яка може негативно впливати на засвоєння заліза та кальцію.

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