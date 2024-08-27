Монстр на свободе: пуленепробиваемый крокодил-людоед, который съел сотни людей, может быть до сих пор на свободе (фото)

В течение многих лет жители, поселившиеся неподалеку от водных просторов Танганьики в Бурунди, Восточная Африка, находились под тенью ужаса. В 1970-х, когда на побережье озера стали находить обезглавленные останки, начали распространяться слухи о жутком маньяке.

Однако впоследствии оказалось, что за этими преступлениями стоял гигантский крокодил Нила, чей вес и размеры остаются загадкой, поскольку его так и не удалось поймать. По некоторым данным, этот хищник до сих пор может прятаться в водах региона, продолжая свою кровавую охоту, отмечает издание Daily Star.

Жители окрестных территорий рассказывают легенды об огромном крокодиле по имени Густав, чья длина, по их словам, может достигать от 9 до 12 метров. Свидетели, которые могли наблюдать за этим существом, утверждают, что в темноте она излучает свечение необычных красного или желтого цветов.

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Традиционные целители считают, что этот хищник, охотящийся на людей, находится под влиянием таинственного лица, использующего его для совершения преступлений. В Бурунди и соседних Руанде и Демократической Республике Конго Густав окружен аурой мифа, хотя на самом деле живое существо.

По предположениям ученых, Густав появился на свет в 1950-х или 1960-х годах. Сначала он питался рыбой и маленькими животными, как и другие крокодилы. Однако со временем, достигнув огромных размеров, Густаву стало сложно охотиться на обычную добычу, поэтому он стал выбирать больших животных, а впоследствии и людей. Предполагается, что он мог стать причиной смерти сотен человек.

Специалисты, которые могли наблюдать за Густавом, оценивают его длину в 6,5 метров и вес около одной тонны. Точные параметры крокодила можно было бы установить только после вылова, но до этого так и не дошло.

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Густава считают неуязвимым, поскольку он пережил несколько попыток убийства, и, по словам местных, на его теле до сих пор можно увидеть следы от пуль. Несмотря на многочисленные шрамы, ни один из нападений не смог остановить его от охоты на людей.

В 2004 году на канале PBS был показан документальный фильм "Пойма крокодила-убийцы", который рассказывал о попытках французского герпетолога Патриса Файе и его команды поймать Густава. Они годами пытались поймать крокодила заживо.

Патрис Файе подтвердил, что в 1990-х Густав унес жизни десятков человек, однако многие из его жертв остались несъеденными. Это свидетельствует о том, что крокодил мог убивать не только для еды, но и для развлечения. Некоторые из его жертв были утоплены, другие растерзаны на берегу озера.

Монстр на свободе: пуленепробиваемый крокодил-людоед, который съел сотни людей, может быть до сих пор на свободе (фото). Источник: Daily Star Монстр на свободе: пуленепробиваемый крокодил-людоед, который съел сотни людей, может быть до сих пор на свободе (фото). Источник: Daily Star

Файе попытался поймать Густава, установив большую клетку с живой козой в качестве приманки, но крокодила так и не удалось поймать – клетка была повреждена, а коза исчезла. Несмотря на то, что ученые сняли на камеру, когда крокодил подходил к клетке, камеры впоследствии перестали работать, и судьба козы осталась неизвестной.

В начале 2000-х годов начали ходить слухи о смерти старого крокодила, но в 2008 году ученые снова его обнаружили. С тех пор в Восточной Африке распространяются слухи, что Густав все еще жив и продолжает убивать, хотя доказательств этому нет.

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