Многие допускают эту ошибку: как правильно поливать клубнику

Чтобы насладиться вкусными и крупными ягодами клубники, важно не только прополоть и разрыхлить кусты, но и правильно поливать их. Многие дачники впадают в крайности: одни поливают клубнику каждый день, другие – делают это лишь несколько раз за сезон, а то и вовсе не считают нужным.

Как же поливать клубнику во время цветения и плодоношения, чтобы получить обильный урожай? Следуя этим простым правилам полива с сайта УНИАН, вы сможете получить обильный урожай сочных и крупных ягод клубники.

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Частота полива

Клубника нуждается в регулярном поливе, ведь из-за дефицита влаги ягоды мельчают, а их количество на кусте значительно уменьшается. Особенно важно поливать растение во время цветения и плодоношения, но делать это следует с умом.

Корневая система клубники расположена близко к поверхности почвы, поэтому сухой ветер и палящее солнце быстро высушивают этот слой. Поэтому во время цветения и в первые 2-3 недели после его окончания кусты следует поливать еженедельно.

Если клубника растет на природной мульче или под агроволокном, то подливать ее можно раз в 10 дней в сухую погоду. Агроволокно и мульча задерживают влагу, поэтому обильного полива не потребуется. В дождливую погоду полив можно совсем пропустить.

Как правильно поливать клубнику:

Не поливайте клубнику методом дождевания. Воду нужно лить под корень, методично и обильно.

Воду нужно лить под корень, методично и обильно. После завязывания ягод обильный полив нужен только при сильной засухе. Чрезмерное количество влаги может привести к гниению недозрелых ягод. В остальное время клубнику поливают по мере просыхания почвы.

Чрезмерное количество влаги может привести к гниению недозрелых ягод. В остальное время клубнику поливают по мере просыхания почвы. Используйте для полива воду с температурой выше +15°C. Лучше брать отстоянную воду, но ни в коем случае не холодную.

После сбора урожая клубнику тоже нужно поливать, ведь она отдает силы на образование усиков. Подливать можно реже, но и здесь следует ориентироваться на состояние почвы и погоду.

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