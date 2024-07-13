Минус 10 лет: четыре омолаживающие стрижки для зрелых женщин

Если кто-то считает, что современные стрижки не подходят женщинам за 50, это ошибочное мнение. Модные прически адаптируются под любой возраст, что делает их очень популярными.

Стилисты выделили четыре омолаживающие стрижки, которые этим летом будут на пике моды. Команда UAportal расскажет об идеальных прически для женщин за 50 летом 2024 года.

Удлиненный боб

Чтобы создать стильный и современный образ, следует выбрать эту стрижку. Она подходит для любой формы лица и структуры волос. Выполняется на средней длине волос, стрижка придает объем и визуальную густоту, что особенно важно для обладательниц тонких локонов. Удлиненный боб пользуется популярностью среди мировых звезд и аристократов, ведь он делает образ эффектным и утонченным. Каждая женщина с такой прической будет чувствовать себя непревзойденно.

Пикси

Короткая стрижка кардинально омолаживает и придает локонам невероятный объем. Ее выполняют на коротких волосах, делая акцент на челке, что обеспечивает не только омолаживающий, но и корректирующий эффект. Пикси выгодно подчеркивает скулы, убирает лишний объем в зоне челюсти, делая лицо более утонченным. Благодаря прядям разной длины эта стрижка придает волосам объем и четкую структуру, что уменьшает потребность в укладке.

Каскад

Каскад – это многослойная стрижка, подходящая для волос любой длины. Благодаря градуированным прядям волосы выглядят динамично во время движения, придавая образу игривости и свежести. Каскад может иметь разную степень градуировки, что позволяет каждой женщине выбрать идеальный вариант для себя.

Асимметричный боб

Эта стрижка уже много лет остается на пике популярности и не теряет своих позиций. Ее особенность заключается в том, что одна сторона короче другой, что придает образу роскоши и элегантности. Благодаря своей форме, прическа имеет корректирующий эффект, подчеркивает глаза и делает скулы более утонченными. Асимметричный боб не требует сложной укладки – достаточно сбить локоны руками, и ваш совершенный образ готов. Такая стрижка хорошо отрастает, поэтому вам не придется посещать мастера каждые три месяца.

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