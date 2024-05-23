Милые создания: эксперты назвали 3 самые красивые породы кошек (фото)

Ученые, вооружившись математической формулой "золотого сечения", исследовали 46 популярных пород кошек, чтобы определить самых красивых среди них.

Результаты этого интересного исследования обнародовали на сайте All About Cats. Ученые стремились определить, какие коты обладают наиболее выраженной красотой с точки зрения науки. Для этого они обратились к "золотому сечению" – пропорции, которая лежит в основе концепции красоты.

Читайте также: Названы 10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать котам

Привлекая математиков, экспертов и биологов, исследователи измерили различные части морд котиков на фотографиях, ориентируясь на принципы "золотого сечения". Во внимание принимались такие параметры, как длина и ширина морды, носа, расстояние между ртом и глазами, а также другие параметры.

"Владельцы котов будут утверждать, что именно их любимец самый красивый, но научный принцип золотого сечения более объективен. Это древний алгоритм алгебраической симметрии, лежащий в основе человеческого восприятия привлекательности. Чем больше лицо или объект соответствуют ему, тем эстетичнее они кажутся нашему мозгу", – отметил основатель All About Cats Дорон Вулфберг.

Эти породы кошек вошли в тройку самых привлекательных:

норвежская лесная;

русская голубая;

менкс (менская кошка).

Тройка самых красивых пород кошек по версии экспертов. Источник: allaboutcats.com Тройка самых красивых пород кошек по версии экспертов. Источник: allaboutcats.com

Напомним, ранее UAportal писал о самых популярных породах кошек в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !