Меняли работу человеческого мозга: ученые изучили уникальные свитки смерти ацтеков

Уникальное научное исследование раскрыло ошеломляющие детали о ритуальных музыкальных инструментах древних ацтеков. Миниатюрные глиняные свистки в форме черепов оказались гораздо больше, чем просто артефактами – они являлись мощным психологическим инструментом воздействия на человеческое сознание.

Ученые обнаружили, что эти небольшие предметы длиной 3-5 сантиметров имеют специфическую акустическую природу. Созданные, вероятно, в честь Миктлантекутли – владыки подземного мира, свистки вызывают чрезвычайно эмоциональную реакцию у слушателей. Об этом пишет LiveScience

Команда исследователей во главе с нейробиологом Сашей Фрюххольцем провела масштабный эксперимент. Более 70 участников прослушали более 2500 звуковых образцов, полученных от пяти разных свистков – три современных репродукции и два аутентичных артефакта из ацтекского городка Тлателолко.

Результаты поразили ученых. Каждый свисток продуцировал экспрессивный звук – пронзительный, интенсивный, похожий на человеческий крик. Нейровизуальные исследования показали, что такие звуки активируют участки мозга, ответственные за эмоциональные реакции и символическое восприятие.

Исследователи выдвигают гипотезу, что эти свистки имели глубокую психологическую нагрузку. Они могли использоваться для нагнетания страха во время церемоний, связанных со смертью, в частности, перед человеческими жертвоприношениями. Звук буквально "парализовал" сознание участников ритуала.

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Ученые признают определенные ограничения своего исследования. Невозможность непосредственно изучить реакции древних ацтеков компенсируется пониманием универсальных механизмов человеческой эмоциональной восприимчивости.

Специалисты особо подчеркивают исключительность этих музыкальных инструментов. По мнению исследователей, в доколумбовых культурах не существовало ничего подобного по акустическим характеристикам и ритуальному назначению.

Научное исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, окончательно доказало: ацтекские свистки смерти были гораздо больше, чем просто музыкальным инструментом – это был сложный психологический механизм воздействия на сознание человека.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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