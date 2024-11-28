Змінювали роботу людського мозку: вчені вивчили унікальні свитки смерті ацтеків

Унікальне наукове дослідження розкрило приголомшливі деталі про ритуальні музичні інструменти стародавніх ацтеків. Мініатюрні глиняні свистки у формі черепів виявилися набагато більше, ніж просто артефактами – вони були потужним психологічним інструментом впливу на людську свідомість.

Вчені виявили, що ці невеликі предмети завдовжки 3-5 сантиметрів мають надзвичайно специфічну акустичну природу. Створені, ймовірно, на честь Міктлантекутлі – владики підземного світу, свистки викликають надзвичайно емоційну реакцію у слухачів. Про це пише LiveScience

Команда дослідників на чолі з нейробіологом Сашею Фрюххольцом провела масштабний експеримент. Понад 70 учасників прослухали більше 2500 звукових зразків, отриманих від п'яти різних свистків – три сучасні репродукції та два автентичні артефакти з ацтекського містечка Тлателолко.

Результати вразили науковців. Кожен свисток продукував надзвичайно експресивний звук – пронизливий, інтенсивний, подібний до людського крику. Нейровізуальні дослідження показали, що такі звуки активують ділянки мозку, відповідальні за емоційні реакції та символічне сприйняття.

Дослідники висувають гіпотезу, що ці свистки мали глибоке психологічне навантаження. Вони могли використовуватися для нагнітання страху під час церемоній, пов'язаних зі смертю, зокрема перед людськими жертвоприношеннями. Звук буквально "паралізував" свідомість учасників ритуалу.

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Вчені визнають певні обмеження свого дослідження. Неможливість безпосередньо вивчити реакції давніх ацтеків компенсується розумінням universal них механізмів людської емоційної сприйнятливості.

Фахівці особливо наголошують на винятковості цих музичних інструментів. На думку дослідників, в доколумбових культурах не існувало нічого подібного за акустичними характеристиками та ритуальним призначенням.

Наукове дослідження, опубліковане в журналі Communications Psychology, остаточно довело: ацтекські свистки смерті були набагато більше, ніж просто музичним інструментом – це був складний психологічний механізм впливу на людську свідомість.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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