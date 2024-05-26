Мечтаете о счастливом ребенке? Никогда не говорите ему эти три фразы

Каждый отец или мать мечтает о том, чтобы их ребенок вырос счастливым и успешным человеком. И хотя любовь – это несомненно важнейший фактор, способствующий этому, нельзя недооценивать и психологический климат в семье.

К сожалению, многие родители, даже искренне любящие своих детей, не осознают, что некоторые фразы могут оказать разрушительное влияние на психику ребенка, отмечают эксперты из Parent University.

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Вот 3 фразы, которые следует избегать, если вы хотите, чтобы ваше чадо чувствовало себя счастливым и уверенным в себе:

1. "Я думал, ты умнее"

Эта фраза, на первый взгляд, может показаться невинной, но она несет в себе опасный намек на то, что ребенок не отвечает ожиданиям родителей. Это может привести к тому, что малыш потеряет мотивацию к обучению, почувствует себя неразумным и отчаявшимся в своих силах.

2. "Хватит плакать!"

Слезы – это естественный способ выражения эмоций и детям важно иметь возможность их свободно проявлять. Запрет на плач может привести к тому, что ребенок научится сдерживать свои эмоции, что окажет негативное влияние на его психическое здоровье.

3. "Стыдно бояться этого!"

Страх – это естественная реакция на опасность или неизвестное. Высмеивать ребенка за страх – это не только неконструктивно, но и жестоко. Это может привести к тому, что ребенок станет еще более неуверенным в себе и запереться в себе.

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