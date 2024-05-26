Мрієте про щасливу дитину? Ніколи не говоріть їй ці три фрази

Кожен батько чи мати мріє про те, щоб їхня дитина виросла щасливою та успішною людиною. І хоча любов – це безсумнівно найважливіший фактор, який цьому сприяє, не можна недооцінювати й психологічний клімат у сім'ї.

На жаль, багато батьків, навіть ті, хто щиро любить своїх дітей, не усвідомлюють, що деякі фрази можуть мати руйнівний вплив на психіку дитини, зазначають експерти з Parent University.

Також читайте: Фрази, які ні в якому разі не можна казати чоловіку: нашкодять вашим стосункам

Ось 3 фрази, яких слід уникати, якщо ви хочете, щоб ваше чадо відчувало себе щасливим та впевненим у собі:

1. "Я думав, ти розумніший"

Ця фраза, на перший погляд, може здатися невинною, але вона несе в собі небезпечний натяк на те, що дитина не відповідає очікуванням батьків. Це може призвести до того, що малюк втратить мотивацію до навчання, відчує себе нерозумним та зневіреним у своїх силах.

2. "Досить плакати!"

Сльози – це природний спосіб вираження емоцій, і дітям важливо мати можливість їх вільно проявляти. Заборона на плач може призвести до того, що дитина навчиться стримувати свої емоції, що негативно вплине на її психічне здоров'я.

3. "Соромно боятися цього!"

Страх – це природна реакція на небезпеку або невідоме. Висміювати дитину за страх – це не лише неконструктивно, але й жорстоко. Це може призвести до того, що дитина стане ще більш невпевненою в собі та замкнеться у собі.

Пропонуємо дізнатися про слова, що пророкують бідність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!