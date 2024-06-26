Малосольные огурцы в пакете за 5 минут: как приготовить

Хотим поделиться с вами отличным рецептом быстрой летней закуски – малосольных огурцов в пакете, которые готовятся за считанные минуты. Это отличная альтернатива классическим малосольным огурцам, ведь не требуется много времени и усилий.

Хотя за 5 минут огурцы не успеют полностью промариноваться и без характерной кислинки, они все равно будут хрустящими, ароматными и вкусными.

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Благодаря этому рецепту вы сможете насладиться любимой закуской, когда нет времени на длительное маринование.

Ингредиенты:

Огурцы – 500-600 г

Соль – 1 ч. л.

Укроп – 10 г

Чеснок – 2-3 зубчика (по желанию)

Сок лимона, лайма или яблочный уксус – 1 ст. л.

Как приготовить огурцы в пакете

Приготовление:

Огурцы промыть, обсушить, отрезать кончики и разрезать вдоль на 4 части. Сложить в пакет.

Затем нужно добавить измельченный укроп, чеснок, соль (по желанию), добавить сок лимона, лайма или яблочный уксус.

Пакет плотно завязать, оставляя немного места, чтобы огурцы не повредились при встряхивании. Хорошо встряхнуть пакет, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставить пакет в холодильнике на 20 минут.

Для лучшего вкуса рекомендуется использовать свежие огурцы с плотной шкуркой. Вместо укропа можно использовать другие травы по своему вкусу, например, петрушку, базилик, мяту.

Количество чеснока можно регулировать по своему усмотрению. Если вы хотите получить более пикантные огурцы, добавьте немного острого перца. Чем дольше огурцы маринуются, тем насыщеннее становится их вкус.

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