Майонез по-новому: рецепт, который изменит ваш взгляд на этот продукт

Скажу вам сразу – этот рецепт сменит ваш взгляд на майонез! Это не просто соус, а настоящий взрыв вкуса, где каждый ингредиент идеально сбалансирован!

Простой рецепт, но результат поражает.

Ингредиенты:

• Огурец соленый – 2 шт;

• Петрушка – 10 г;

• Масло оливковое – 30 мл;

• Сок половины лимона;

• Горчица – 5 г;

• Соль – 2 г;

• Сахар – 4 г;

• Перец черный молотый – 2 г;

• Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчаем петрушку и огурцы.

2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.

3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.

Сохраняйте и удивляйте своих родных.