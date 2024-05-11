Магнитная буря 11 мая достигла максимального уровня опасности: что делать

В субботу, 11 мая, на Земле началась сверхмощная магнитная буря силой К-Индекс 9, являющаяся максимальным показателем опасности геомагнитных штормов.

Сервис Meteoagent предупреждает, что 12 мая геомагнитный шторм продолжится, однако будет не столь сильным. Ожидается магнитная буря силой в 6 баллов. 13 мая мощность магнитной бури снизится до четырех баллов.

Также читайте: Магнитная буря такой силы выключит интернет и радио на Земле: когда ждать опасности

Магнитные бури в мае

Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!