Мафины с ягодами и крошкой

Друзья – это невероятно вкусный, простой и легкий десерт, который точно понравится всем.

РЕЦЕПТ МАФФИНОВ С ЯГОДАМИ И КРОХОЙ

– на 12 шт

Тесто:

100 г яиц

100 г сахара

100 мл растительного масла (рафинированного)

200 г муки

5 г разрыхлителя

100 мл кефира или белого несладкого йогурта

ванильный сахар

70 г голубики (свежей или замороженной)

70 г малины (свежей или замороженной)

Технология приготовления:

Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, растительное масло и кефир.

Добавьте муку с разрыхлителем.

Перемешайте до однородной смеси. Осторожно добавьте ягоды. Перемешайте.

Крошка:

50 г муки

50 г сахара

30 г сливочного масла

Соедините в миске муку и сахар.

Добавьте кубики холодного сливочного масла, разомните пальцами до состояния крошки.

Разложите тесто для маффинов в формы, заполняя на 2/3 высоты формы и сверху присыпьте крошкой.

Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 25-30 минут. Режим нижнего подогрева+конвекция или конвекция.

Готовьте со мной и выбирайте для себя самое лучшее.