Мафины с ягодами и крошкой
Друзья – это невероятно вкусный, простой и легкий десерт, который точно понравится всем.
РЕЦЕПТ МАФФИНОВ С ЯГОДАМИ И КРОХОЙ
– на 12 шт
Тесто:
100 г яиц
100 г сахара
100 мл растительного масла (рафинированного)
200 г муки
5 г разрыхлителя
100 мл кефира или белого несладкого йогурта
ванильный сахар
70 г голубики (свежей или замороженной)
70 г малины (свежей или замороженной)
Технология приготовления:
Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, растительное масло и кефир.
Добавьте муку с разрыхлителем.
Перемешайте до однородной смеси. Осторожно добавьте ягоды. Перемешайте.
Крошка:
50 г муки
50 г сахара
30 г сливочного масла
Соедините в миске муку и сахар.
Добавьте кубики холодного сливочного масла, разомните пальцами до состояния крошки.
Разложите тесто для маффинов в формы, заполняя на 2/3 высоты формы и сверху присыпьте крошкой.
Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 25-30 минут. Режим нижнего подогрева+конвекция или конвекция.
Готовьте со мной и выбирайте для себя самое лучшее.