Лунное затмение и не только: какие небесные сюрпризы готовит сентябрь

Сентябрь 2025 года станет особым месяцем для всех, кто увлекается астрономией. На небе ожидается ряд редких явлений, которые заинтересуют как опытных ученых, так и наблюдающих за звездами в свободное время.

Осенью 2025 года небо будет удивлять разными астрономическими событиями – от лунных затмений до редких встреч планет с Луной. Ценность этих явлений состоит в том, что они встречаются нечасто, а некоторые можно увидеть лишь раз в несколько лет. Следовательно, стоит подготовить телескопы и заранее записать важные даты

Лунное затмение в сентябре

Кульминацией луны станет полное затмение Луны, которое состоится 7 сентября. В этот вечер спутник Земли погрузится в ее тень, даря наблюдателям увлекательное астрономическое шоу.

Полная фаза затемнения будет продолжаться с 20:31 до 21:53 по киевскому времени, так что у зрителей будет больше часа, чтобы насладиться этим зрелищем. Особенность этого события состоит в его продолжительности и широкой зоне видимости - наблюдать явление смогут жители многих уголков мира. В это время Луна постепенно окрасится в насыщенный красный цвет, создавая неповторимый вид.

А уже 8 сентября на небе состоится еще одно интересное действо – Луна окажется рядом с двумя планетами-гигантами, Сатурном и Нептуном. Они приблизятся к нему на ночном небосводе, образуя эффектную композицию. Хотя Нептун из-за своей отдаленности почти незаметен, Сатурн с роскошными кольцами станет настоящим главным героем этой астрономической сцены. Это идеальный момент для любителей астрофотографии. Лучше всего наблюдать после заката.

Покрытие Плеяд Луной

В ночь с 12 на 13 сентября можно будет увидеть еще одно редкое явление – покрытие звездного скопления Плеяды. С 22:20 до 01:40 по киевскому времени Луна будет закрывать яркие звезды, которые поочередно будут исчезать за его диском и снова будут выныривать. Это невероятное зрелище подарит наблюдателям ощущение космического чуда. Для лучшего эффекта следует иметь бинокль или телескоп. Событие, безусловно, станет одним из самых ярких в сентябрьском небесном календаре.

Луна закроет Венеру

19 сентября состоится еще одно редкое событие – покрытие Венеры Луной. На этот раз явление можно будет увидеть днем, что делает его очень сложным для наблюдения из-за яркости неба. Для астрономов это станет настоящим испытанием мастерства: необходимо точное оборудование и идеальные погодные условия. Тем, кому удастся зафиксировать этот момент, он запомнится навсегда. Следовательно, стоит заранее подготовить телескоп и проверить прогноз.

Финал луны также подарит несколько впечатляющих явлений. 21 сентября Сатурн войдет в фазу противостояния, а уже 23-го случится с Нептуном. В эти дни обе планеты будут сиять ярче всего, ведь окажутся на минимальном расстоянии от Земли. Кроме того, 22 сентября наступит осеннее равноденствие, которое ознаменует начало астрономической осени, а 27 сентября будет отмечен Всемирный день астрономии. Все эти события станут ярким завершением сентября, которое щедро дарит случаи для созерцания неба.

