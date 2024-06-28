Лучше ничего не планируйте: 4 неудачных дня в июле, к которым стоит отнестись с осторожностью

Июльский лунный календарь 2024 предлагает уникальный взгляд на изменения, происходящие с нашим ночным светилом, и их влияние на нашу повседневную жизнь. В течение 29,5-дневного лунного цикла Луна проходит через четыре ключевые фазы, каждая из которых несет в себе особые возможности и вызовы.

Новая Луна – это старт лунного цикла, когда Луна невидима на небе, что символизирует время для планирования, а не для новых начинаний. Первая четверть - период между новой Луной и полной Луной, когда растущая Луна способствует активным действиям и реализации задуманного. Полная Луна – время, когда Луна самая яркая и полная, может привести к эмоциональной перегрузке, поэтому рекомендуется избегать импульсивных решений. Последняя четверть - фаза, которая наступает после полной Луны, идеальна для рефлексии и отказа от мешающего развитию.

Фазы Луны в июле 2024 года будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна : с 1 по 5 июля и с 22 по 31 июля.

: с 1 по 5 июля и с 22 по 31 июля. Новая Луна : 6 июля.

: 6 июля. Растущая Луна : с 7 по 20 июля.

: с 7 по 20 июля. Полная Луна: 21 июля. Солнечные и лунные затмения в этом месяце не ожидаются.

Самые благоприятные дни для разных сфер деятельности в июле 2024 года:

Общие дела : 3, 4, 10, 11, 16, 18, 22, 30 июля.

: 3, 4, 10, 11, 16, 18, 22, 30 июля. Неблагоприятные дни : 6, 21, 26, 27 июля.

: 6, 21, 26, 27 июля. Осторожность в определенных областях : 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31 июля.

: 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31 июля. Нейтральные дни: все остальные дни месяца.

Благоприятные дни по сферам:

Начиная : 7-20 июля.

: 7-20 июля. Финансы : 1-2, 7-14, 17-20, 27-30 июля.

: 1-2, 7-14, 17-20, 27-30 июля. Работа : 7-20 июля.

: 7-20 июля. Любовь : 1-2, 5, 7-19, 27-30 июля.

: 1-2, 5, 7-19, 27-30 июля. Здоровье (зубы) : 1-2, 9-12, 19-20, 27-30 июля.

: 1-2, 9-12, 19-20, 27-30 июля. Поездки: 2-4, 7-14, 17-19, 30-31 июля.

Этот календарь может стать полезным помощником в планировании ваших дел и определении оптимального времени для разных видов деятельности.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дни в мае 2024 года не подходят для стрижки и изменения образа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!