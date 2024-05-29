Легит, бережина, проселок: интересные украинские слова, о которых вы не знали
В украинском языке, насчитывающем более 256 тысяч слов, скрыто множество интересных, редких и древних сокровищ. Эти слова не только расширяют наш словарный запас, но и позволяют глубже познать историю и культуру украинского народа.
Однако, кроме актуальных неологизмов, существует множество самобытных, красивых, иногда и редко употребляемых слов, делающих наш язык неповторимым. Об этом пишет vinnitsa.info.
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Слова, очаровывающие красотой:
- Легіт: легкий та приємний вітерець.
- Видноколо: обрій, горизонт.
- Путівець: польова дорога.
- Хутко: дуже швидко.
- Бережина: узбережжя, берег.
- Чічка: квітка або красива дівчина.
- Цитринка: лимон.
- Шабатура: скринька, коробка.
- Галявина: поляна.
- Люстерко: дзеркало.
- Свічадо: підвісний свічник.
- Весніти: відчувати весну.
- Яблуневоцвітно: білосніжний, як яблуневий цвіт.
- Бистроплин: швидкоплинний.
Слова, наполняющие душу теплом:
- Мацюпенький: зовсім маленький.
- Писклятко: маленька дитинка.
- Ясочко: ласкаве звернення до коханої людини.
- Леліточко: пестливе звернення до дівчини.
- Лялюся: лялька.
Смешные и забавные слова:
- Жахастик: страшилка.
- Ушелепатися: ненароком потрапити.
- Чеберяти: швидко рухати ногами.
- Квецяти: мастити, вимащувати.
- Зюзя: мороз.
- Баляндраси: пусті та веселі розмови.
- Кецик: шматочок.
- Спиж: бронза.
Сложные и необычные слова:
- А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота: найдовше слово в українській мові (38 букв).
- Реструктуризований: змінений за структурою.
- Законтрактований: закріплений договором.
- Цистопростатовезикулектомія: складна медична операція.
- Вакциноконтрольований: контрольований за допомогою вакцин.
- Держпродспоживслужба: державна служба з питань безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
- Мультипарадигмальний: ґрунтується на декількох парадигмах.
Древние и редкие слова:
- Закопилити губи: зазнаватися або вередувати.
- Коцик: покривало або однобічний килим з ворсу.
- Пивниця: шинок.
- Блават: волошка.
- Кремзлики: деруни.
- Студенець: холодець.
- Бабка: запіканка.
- Вертун: штрудель.
- Готовизна: запаси харчів.
- Хідник: тротуар.
- Ринва: труба.
- Сочка: лінза.
- Герць: двобій.
- Партика: скибка.
- Обрус: скатертина.
Интересные диалектные слова:
- Вар'ят: божевільний, неврівноважений (західноукраїнське).
- Паяц: блазень (західноукраїнське).
- Гарбата: чай (західноукраїнське).
- Лайдак: гульвіса, ледар, безхатченко (західноукраїнське).
- Пошивка: наволочка для подушки (західноукраїнське).
- Сторчкопад: перпендикуляр (західноукраїнське).
Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.
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