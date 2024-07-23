Лаваш с мясом в минуту: рецепт

Когда чего хочется, а не знаешь чего — скорее всего ты хочешь лавашу с мясом)) Угадал?)

Ингредиенты:

• Лаваш круглый – 1 шт.

• Фарш – 150 гр

• Паприка – 3 гр

• Черный перец – 3 гр

• Соль - 1 гр

• Сметана - 50 гр

• Лук зеленый – 5 гр

• Огурец квашеный - 20 гр

• Соль

• Помидор – 20 гр

• Лук синий - 10 гр

• Кинза – 5 гр

• Жарить без масла, если свиной фарш.

Идеальный завтрак, обед и перекус.) А еще, это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино.