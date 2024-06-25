Лайфхаки для пышных девушек: как скрыть животик и сделать талию тоньше

Хотите подчеркнуть талию, скрыть животик и визуально скорректировать фигуру? Не проблема! Сегодня мы поделимся с вами простыми, но действенными советами от стилиста, которые помогут вам добиться желаемого результата. Об этом пишет Радиотрек.

Акцент на талии:

Завышенная талия – ваш друг: Отдавайте предпочтение одежде с завышенной талией, будь то юбки, брюки, шорты или платья. Это поможет зрительно удлинить ноги и подчеркнуть талию.

Отдавайте предпочтение одежде с завышенной талией, будь то юбки, брюки, шорты или платья. Это поможет зрительно удлинить ноги и подчеркнуть талию. Ремень – маст-хейв: Не забудьте про ремень! Он четко очерчивает талию, делая силуэт более стройным.

Не забудьте про ремень! Он четко очерчивает талию, делая силуэт более стройным. Оверсайз – не враг: Оверсайз-вещи можно использовать, чтобы скрыть недостатки фигуры. Но важно правильно их совмещать. К примеру, объемный верх можно скомбинировать с приталенным низом, а свободные брюки – с облегающим топом.

Игра контрастов:

Светлый низ, темный верх Этот классический прием поможет визуально уменьшить объем живота и подчеркнуть бедра.

Этот классический прием поможет визуально уменьшить объем живота и подчеркнуть бедра. Акцентные элементы: Используйте контрастные детали, такие как ремень, пояс, bolso или платок, чтобы акцентировать внимание на талии.

Игра с принтами:

Вертикальные линии: Вертикальные принты визуально извлекают силуэт, поэтому отдавайте предпочтение платьям, блузкам и брюкам с вертикальными полосами.

Вертикальные принты визуально извлекают силуэт, поэтому отдавайте предпочтение платьям, блузкам и брюкам с вертикальными полосами. Акцент на верху: Выбирайте одежду с ярким, активным верхним принтом, чтобы отвлечь внимание от живота. Низ при этом должен быть однотонным.

V-образный вырез:

V-образный вырез изгиба шеи визуально удлиняет шею и подчеркивает ключицы, делая силуэт более стройным.

Платья с V-образным вырезом – отличный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть талию и зрительно уменьшить объем живота.\

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Длина имеет значение:

Правильная длина платья: Платья меди или макси с завышенной талией зрительно удлиняют ноги и скрывают недостатки фигуры.

Платья меди или макси с завышенной талией зрительно удлиняют ноги и скрывают недостатки фигуры. Разрез: Разрез на платье привлекает внимание к ногам, делая их визуально длиннее.

Оверсайз с умом:

Оверсайз-вещи могут скрыть недостатки фигуры, но важно их правильно совмещать. Не стоит одевать все оверсайз, ведь это зрительно увеличивает объем.

Скомбинируйте объемный верх с приталенным низом или наоборот.

Подчеркните талию ремнем или поясом.

Помните, что главное – это уверенность в себе! Подобрав одежду, подчеркивающую ваши достоинства, вы будете чувствовать себя непревзойденно.

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