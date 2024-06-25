Лайфхаки для пишних дівчат: як приховати животик та зробити талію тоншою

Хочете підкреслити талію, приховати животик та візуально скоригувати фігуру? Не проблема! Сьогодні ми поділимося з вами простими, але дієвими порадами від стиліста, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Про це пише Радіотрек.

Акцент на талії:

Завищена талія – ваш друг: Віддавайте перевагу одягу з завищеною талією, будь то спідниці, брюки, шорти чи сукні. Це допоможе візуально подовжити ноги та підкреслити талію.

Віддавайте перевагу одягу з завищеною талією, будь то спідниці, брюки, шорти чи сукні. Це допоможе візуально подовжити ноги та підкреслити талію. Ремінь – маст-хейв: Не забудьте про ремінь! Він чітко окреслює талію, роблячи силует більш струнким.

Не забудьте про ремінь! Він чітко окреслює талію, роблячи силует більш струнким. Оверсайз – не ворог: Оверсайз-речі можна використовувати, щоб приховати недоліки фігури. Але важливо правильно їх поєднувати. Наприклад, об'ємний верх можна скомбінувати з приталеним низом, а вільні брюки – з облягаючим топом.

Гра контрастів:

Світлий низ, темний верх: Цей класичний прийом допоможе візуально зменшити обсяг живота та підкреслити стегна.

Цей класичний прийом допоможе візуально зменшити обсяг живота та підкреслити стегна. Акцентні елементи: Використовуйте контрастні деталі, такі як ремінь, пояс, bolso або хустка, щоб акцентувати увагу на талії.

Гра з принтами:

Вертикальні лінії: Вертикальні принти візуально витягують силует, тому віддавайте перевагу сукням, блузкам та брюкам з вертикальними смугами.

Вертикальні принти візуально витягують силует, тому віддавайте перевагу сукням, блузкам та брюкам з вертикальними смугами. Акцент на верху: Вибирайте одяг з яскравим, активним принтом для верху, щоб відвернути увагу від живота. Низ при цьому має бути однотонним.

V-подібний виріз:

V-подібний виріз вигину шиї візуально подовжує шию та підкреслює ключиці, роблячи силует більш струнким.

Сукні з V-подібним вирізом – чудовий вибір для тих, хто хоче підкреслити талію та візуально зменшити обсяг живота.\

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Довжина має значення:

Правильна довжина сукні: Сукні міді або максі з завищеною талією візуально подовжують ноги та приховують недоліки фігури.

Сукні міді або максі з завищеною талією візуально подовжують ноги та приховують недоліки фігури. Розріз: Розріз на сукні привертає увагу до ніг, роблячи їх візуально довшими.

Оверсайз з розумом:

Оверсайз-речі можуть приховати недоліки фігури, але важливо їх правильно поєднувати. Не варто одягати все оверсайз, адже це візуально збільшує обсяг.

Скомбінуйте об'ємний верх з приталеним низом або навпаки.

Підкресліть талію ременем або поясом.

Пам'ятайте, що головне – це впевненість у собі! Підібравши одяг, який підкреслює ваші достоїнства, ви будете почуватися неперевершено.

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