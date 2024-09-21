Курица и хрустящий лаваш: рецепт на сковороде
Этот вариант любимого сочного блюда готовлю на сковороде, особым способом заворачиваю уже в тоненький лаваш!
Требуется:
-3 круглых лаваша 🫓
4 больших куриных бедра
-сухой чеснок, любимые специи соль да перец, масло
-1средняя луковица
-не большой кабачок
-1 большой болгарский перец 🫑
-сыр, у меня моцарелла была
-ароматные травы по желанию
на соус:
-банка густой сметаны 15%
-1 большая ст. л. зерновая горчица
-3 ст. л. соус барбекю
-пучок разной зелени петрушка, кинза, зеленый лук
курицу нарезаю кусочками примерно 1.5 на 1.5 см, щедро добавляю любимые специи, и обжариваю на масле до готовности, откладываю отдельно.
на той же сковороде сразу жарю лук, потом добавляю болгарский перец и цуккини (все нарезано кубиком) и немного подтушковываю, по желанию, можно еще свежего чеснока в конце добавить.
для соуса смешиваю все ингредиенты, добавляю иссеченную зелень и соль.
половинку лаваша смазываю соусом, кладу курицу и овощи, добавляю любимый сыр, и сворачиваю треугольником защипывая край в образовавшихся кармашек - так изделие будет хорошо держаться.
Потом все прогреваю – поджариваю на сухой уже сковороде когда необходимо!
Получилось ну очень вкусно!
Обнимаю.