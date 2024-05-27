Кто из водителей виноват в этом ДТП: задачи на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит на перекрестках с круговым движением.

Кто виноват в этом ДТП, водитель синего или зеленого автомобиля? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Согласно ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

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Таким образом, водитель синего автомобиля должен во время выезда с перекрестка не создавать помехи. То есть, он должен дать дорогу автомобилям, двигающимся вправо.

Поэтому в этом ДТП виноват водитель синего автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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