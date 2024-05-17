Кто из водителей в этом случае имеет преимущество движения: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Кто из водителей в этом случае имеет преимущество и проедет первым? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Согласно пункту 16.9 ПДД, во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям. Однако как быть, когда оба водителя едут на включенную зелёную стрелку в секции, при основном красном сигнале?

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В правилах такой случай не предусмотрен, поэтому там не указано, кто имеет преимущество в движении. Поэтому эта ситуация сводится к пункту 10.11 – когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

Поэтому в этом случае водитель синего автомобиля должен уступить дорогу. Во время выполнения маневра зеленый автомобиль будет для него препятствием справа, и он обязан его пропустить.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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