Хто з водіїв у цьому випадку має перевагу руху: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Хто з водіїв у цьому випадку має перевагу і проїде першим? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Згідно з пунктом 16.9 ПДР, під час руху в напрямку стрілки, увімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим, або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Однак як бути, коли обидва водія їдуть на включену зелену стрілку в секції, при основному червоному сигналі?

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У правилах такий випадок не передбачений, тому там не вказано, хто має перевагу руху. Тому ця ситуація зводиться до пункту 10.11 – коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена правилами, дати дорогу мусить водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку.

Тому у цьому випадку водій синього автомобіля мусить поступитися дорогою. Під час виконання маневру, зелений автомобіль буде для нього перешкодою справа, і він зобов'язаний його пропустити.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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