Кровавая ночь на горизонте: чем обернется для человечества самое длительное лунное затмение

Предыдущее лунное затмение над Украиной можно было увидеть 14 марта. Тогда Луна получила название "кровавого" из-за характерной красноватой окраски, которая возникает, когда спутник проходит сквозь тень Земли.

Следующее затемнение будет выглядеть схожим, однако некоторые особенности будут отличать его от предыдущего. Что именно произойдет 7 сентября 2025, читайте в материале UAportal.

Ученые установили, что каждое затемнение имеет свой повторяющийся цикл. Согласно ему, подобные явления могут появляться снова примерно каждые 18 лет и 11 дней. Итак, будущее затемнение в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года – своеобразный "дубликат" аналогичного астрономического явления, которое уже наблюдалось 28 августа 2007 года.

В предстоящем осеннем лунном затмении будет наблюдаться небольшое смещение Земли – примерно на 120 градусов по долготе. Это связано с тем, что цикл повторения затемнений длится не точно 18 лет и 11 дней, а имеет еще дополнительную погрешность в одну треть суток. За эти 8 часов наша планета успевает обернуться на те же 120 градусов. Благодаря этому можно предположить и следующее подобное явление – оно произойдет еще западнее на те же 120 градусов и придется на 19 сентября 2043 года.

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Как сообщает ресурс Space, затмение в сентябре будет полным: Земля, Луна и Солнце окажутся на одной линии, в результате чего спутник Земли полностью погрузится в ее тень. При этом Луна приобретет характерный красно-оранжевый оттенок, что и стало причиной народного названия "Кровавая ночь" – именно так называют уникальное астрономическое явление, которое состоится с 7 на 8 сентября.

Нынешнее лунное затмение будет длиться рекордно долго – почти пять с половиной часов. Однако жители Украины смогут наблюдать только его яркую часть – кульминационную фазу. Наблюдение можно начинать уже с 19:00, хотя на улице еще будет достаточно светло. Полное погружение Луны в тень Земли придется на 20:00 по Киеву, а уже около 20:30 Луна постепенно начнет появляться снова.

Чтобы не упустить это поразительное небесное явление, следует заранее выбрать открытое место с хорошим обзором на восточный горизонт, где нет высоких зданий или других препятствий, которые могут помешать наблюдению.

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