Кот писает на кровать: что делать и какие причины

Ваша пушистая любимица снова "обозначила" кровать? Это не только неприятно, но может быть сигналом о проблемах со здоровьем животного.

РБК-Украина раскрывает 10 причин, почему кошка может писать на кровать, а также делится советами, как отучить ее от этой вредной привычки.

Возможные причины:

Медицинские проблемы:

Мочекаменная болезнь: образование камней или кристаллов в мочевыводящих путях может вызвать дискомфорт и частое мочеиспускание, заставляя кошку искать другие места для туалета.

образование камней или кристаллов в мочевыводящих путях может вызвать дискомфорт и частое мочеиспускание, заставляя кошку искать другие места для туалета. Инфекции мочевыводящих путей: воспаление мочевого пузыря из-за бактериальной инфекции может приводить к подобным проблемам.

воспаление мочевого пузыря из-за бактериальной инфекции может приводить к подобным проблемам. Опухоли мочевого пузыря хотя и редко, но опухоли могут стать причиной частого мочеиспускания и дискомфорта, побуждая кошку искать мягкие места для туалета.

хотя и редко, но опухоли могут стать причиной частого мочеиспускания и дискомфорта, побуждая кошку искать мягкие места для туалета. Болезни почек: нарушение функции почек может приводить к обильному мочеиспусканию из-за неспособности концентрировать мочу.

нарушение функции почек может приводить к обильному мочеиспусканию из-за неспособности концентрировать мочу. Сахарный диабет: неконтролируемый уровень сахара в крови может вызвать усиленную жажду и мочеиспускание.

неконтролируемый уровень сахара в крови может вызвать усиленную жажду и мочеиспускание. Артрит: у пожилых кошек артрит может затруднять пользование лотком, заставляя искать более удобные места.

Читайте также: Нужен ли котам сухой корм и какова его дневная норма

Психологические причины:

Стресс и тревога: переезд, смены дома, потеря члена семьи – все это может стать причиной стресса у кошки, что проявляется, в том числе, нечистоплотностью.

переезд, смены дома, потеря члена семьи – все это может стать причиной стресса у кошки, что проявляется, в том числе, нечистоплотностью. Неудобный лоток: неподходящий размер, грязь, неприятный запах – все это может заставить кошку искать другое место для туалета.

неподходящий размер, грязь, неприятный запах – все это может заставить кошку искать другое место для туалета. Возрастные изменения: у пожилых кошек может развиваться когнитивная дисфункция, что приводит к забвению местоположения лотка.

Физиологические причины:

Недержание мочи: проблемы с мочой могут быть следствием травм, неврологических расстройств или других заболеваний мочевыводящей системы.

Что делать?

Обратитесь к ветеринару: в первую очередь важно исключить медицинские причины проблемы. Ветеринар проведет обследование, поставит диагноз и назначит лечение.

в первую очередь важно исключить медицинские причины проблемы. Ветеринар проведет обследование, поставит диагноз и назначит лечение. Создайте комфортные условия: обеспечьте кошке чистый и удобный лоток в спокойном месте.

обеспечьте кошке чистый и удобный лоток в спокойном месте. Проявите терпение и понимание: отучить кошку от вредной привычки не всегда просто, но с любовью и вниманием вы сможете справиться с этой проблемой.

Помните: наказание кошки за лужу на кровати не решит проблему, а только усугубит ее. Важно устранить причину нечистоплотности и создать для кошки благоприятную среду.

Напомним, мы уже писали, что делать, когда кот обижен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !