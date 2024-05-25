Космический сбой: ученые зафиксировали аномалию в гравитации Вселенной

В течение века теория общей относительности Альберта Эйнштейна считалась непоколебимой, способной объяснять все, от черных дыр до работы GPS. Однако благодаря новым мощным технологиям, позволяющим видеть космос в беспрецедентных деталях, ученые сталкиваются с явлениями, которые невозможно объяснить с помощью теории Эйнштейна.

Согласно теории Эйнштейна, кривизна пространства-времени вызывает гравитацию. Однако, если рассматривать огромные масштабы, такие как скопления галактик, охватывающих миллиарды световых лет в поперечнике, законы теории гравитации Эйнштейна, похоже, дают сбой, пишет Business Insider.

"Это почти так, будто сама гравитация перестает полностью соответствовать теории Эйнштейна", – говорит Робин Вен, недавний выпускник Университета Ватерлоо, в прессрелизе университета.

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Ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии, стремящиеся разгадать эту тайну, назвали это расхождение в теории Эйнштейна "космическим сбоем".

Их новое исследование, опубликованное в рецензируемом Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, показывает, что гравитация становится примерно на 1% слабее в очень больших масштабах. Если бы гравитация действовала в соответствии с теорией Эйнштейна, то этой разницы в 1% не должно существовать.

Космологи не собираются отказываться от общей теории относительности, ведь она все еще остается очень точной основой для понимания гравитации в меньших масштабах.

"Мы не пытаемся сломать вашу систему GPS или черную дыру. Мы просто пытались увидеть, есть ли какие-то отклонения в максимально возможном масштабе", – говорит Робин Вен в комментарии Business Insider.

Если этот сбой действительно существует, он может помочь космологам объяснить некоторые из величайших тайн Вселенной, например, напряжение Хаббла – проблему, годами озадачивающую астрономов.

Это напряжение возникает из-за противоречивых измерений скорости расширения Вселенной. Согласно нашей стандартной физической модели скорость расширения Вселенной должна быть одинаковой повсюду. Однако наблюдения за ближней Вселенной показывают, что скорость расширения быстрее регионов далекой Вселенной.

Более слабая гравитация на 1% в больших масштабах может уменьшить напряжение Хаббла, приблизив скорость расширения Вселенной к измерениям местных наблюдений, считает Ниаеш Афшорди, соавтор исследования и профессор астрофизики в Университете Ватерлоо.

Хотя этот космический сбой может помочь астрономам устранить напряжение Хаббла, он не дает окончательного доказательства 1% дефицита гравитации в больших масштабах.

Существует возможность, что этот сбой может быть результатом статистической ошибки. "С будущими данными в ближайшие 10 лет мы должны ожидать увидеть, действительно ли это реальное обнаружение, или просто колебания из-за вашей статистической мощи", — говорит Робин Вен.

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