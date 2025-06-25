Космический прорыв: искусственный спутник устанавливает рекорд, достигая расстояния в один световой день от Земли

К концу 2026 года искусственный объект впервые в истории человечества преодолеет расстояние, равное одному световому дню от Земли. Космическое пространство огромно, а скорость движения созданных человеком аппаратов остается относительно низкой.

Об этом сообщает IFLScience. В издании напоминают, что рекорд скорости, установленный космонавтами "Аполлона-10" в 1969 году – 39 937,7 км/ч – до сих пор не был превзойден. При такой скорости преодоление одной астрономической единицы (расстояния между Землей и Солнцем) заняло бы около 3730 часов.

Читайте также: Пророчество столетней давности свершилось: космос излучает энергию, которую невозможно собрать

В начале 2027 года космический аппарат "Вояджер-1" станет первым искусственным объектом, преодолеющим расстояние в один световой день от Солнца. Запущенный в 1977 году, Вояджер-1 на протяжении многих лет находится в космосе и стал первым аппаратом, вышедшим за пределы гелиосферы, пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство.

Когда космический аппарат отстанет от Земли на 25,9 миллиарда километров, его почти полувековое путешествие будет соответствовать расстоянию, которое свет проходит за один день.

По данным NASA Eyes on the Solar System, уже 15 ноября 2026 года "Вояджер-1" достигнет отметки в 25,9 миллиарда километров от Земли. А 28 января 2027 года этот зонд преодолеет расстояние, равное одному световому дню от Солнца, после чего продолжит движение, пока не исчерпает свой запас энергии.

Ранее мы рассказывали, что ученые назвали даты пика магнитных бурь, которые накроют Землю,

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!