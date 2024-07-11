Концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал землетрясение (фото)

Прыжки фанатов на концерте Тейлор Свифт в Цюрихе привели к сейсмической активности, зафиксированной сейсмометрами на расстоянии до шести километров от стадиона Letzigrund.

Во вторник вечером во время первого концерта Тейлор Свифт в Швейцарии на стадионе Летцигрунд швейцарская сейсмологическая служба зафиксировала толчки, почувствованные на расстоянии до шести километров от эпицентра, пишет издание SWI swissinfo.ch.

По данным службы, причиной толчков стали синхронные прыжки и танцы 50 000 поклонников, заполнивших стадион.

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"Когда большое количество людей синхронно двигается, эта энергия передается в землю в виде гармонических колебаний, которые могут быть зафиксированы сейсмометрами", – пояснили в Сейсмологической службе.

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свифт. Источник: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Наиболее значимые колебания были зафиксированы сразу после 19.00, когда Тейлор Свифт вышла на сцену и публика встретила ее бурными аплодисментами, прыжками и танцами. Подобные сейсмические явления наблюдались и на других концертах певицы.

Отметим, что подобные случаи бывают и во время выступлений других групп и футбольных матчей. "По сейсмическим данным невозможно окончательно определить, вызывает ли Тейлор Свифт больше или меньше эмоций по сравнению с другими исполнителями или футбольными матчами, которые также приводят к измеримым сейсмическим колебаниям", — добавили в Сейсмологической службе.

Это далеко не первый случай, когда концерты Тейлор Свифт становятся причиной землетрясений. Ранее подобные явления наблюдались во время выступлений в Сиэтле, где сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3.

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