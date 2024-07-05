Кому должен уступить водитель красного авто в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время перестройки.

Кому должен уступить дорогу водитель красного авто в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

В примере синий грузовик едет прямо, водитель красного авто хочет перестроиться на крайнюю левую полосу, а водитель белого автомобиля – на крайнюю правую.

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Таким образом, между красным и белым автомобилями происходит одновременное перестраивание. В таких случаях следует действовать согласно пункту 10.3 ПДД – отдать предпочтение движению транспортного средства, расположенного справа.

Далее водитель красного автомобиля перестраивается в крайнюю левую полосу. Согласно тому же пункту ПДД, в случае перестройки, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые уже двигаются по полосе.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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