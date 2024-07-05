Кому має поступитися водій червоного авто у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перестроювання.

Кому має поступитися дорогою водій червоного авто у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

У прикладі синя вантажівка їде прямо, водій червоного авто хоче перестроїтися на крайню ліву смугу, а водій білого автомобіля – на крайню праву.

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Таким чином між червоним та білим автомобілями відбувається одночасне перестроювання. У таких випадках потрібно діяти згідно з пунктом 10.3 ПДР – надати перевагу руху транспортному засобу, що розташований праворуч.

Далі водій червоного авто перестроюється у крайню ліву смугу. Згідно з тим же пунктом ПДР, у разі перестроювання, водій мусить дати дорогу транспортним засобам, що вже рухаються смугою.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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