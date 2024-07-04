Хто з водіїв проїде таке перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехрестя.

Який автомобіль проїде таке перехрестя першим, а який – останнім? Про це розповіли pdr2024tests.

У прикладі наведено два легкових авто – червоне та біле, а також вантажівку. Кожен з водіїв хоче перетнути перехрестя.

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У такому випадку, водій вантажівки має виїхати з ґрунтової дороги. Таким чином він перебуває на другорядній дорозі, тому вимушений дати дорогу транспортним засобам на головній дорозі.

Білий та червоний автомобілі рухаються у зустрічному напрямку по рівнозначній дорозі. Згідно з пунктом 16.13 ПДР, водій білого авто пропустить червону автівку та проїде перехрестя другим.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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