Когда ждать спада жары в Украине: синоптик назвал дату долгожданного похолодания

В ближайшие дни в Украине температура будет оставаться высокой. Жаркая погода продлится, и похолодание ожидается не раньше, чем через неделю.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог". "Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля", – сообщил он.

Синоптик отметил, что прохладный воздух начнет поступать в Украину из центральной и северо-западной Европы. Сначала похолодает на западе и севере страны. После этого "аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины".

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"На смену африканскому воздуху поступит умеренная воздушная масса. Поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года. Вместе с похолоданием придут также и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности", – рассказал Кибальчич.

Синоптик подчеркнул, что с начала июля в большинстве регионов Украины воцарилась чрезвычайная жара из-за воздушных масс, которые пришли из тропических и субтропических зон Северной Африки и Ближнего Востока.

Кибальчич сообщает, что до конца второй декады июля значительного снижения температуры не ожидается. Более того, с 15 по 19 июля жара несколько усилится и распространится на северные и частично западные регионы Украины. В это время максимальные дневные температуры будут достигать +33...+38°, а в южных и центральных областях местами поднимутся до +40...+42°.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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