Коли чекати на спад спеки в Україні: синоптик назвав дату довгоочікуваного похолодання

Найближчими днями в Україні температура залишатиметься високою. Спекотна погода триватиме, і похолодання очікується не раніше, ніж через тиждень.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог". "Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", – повідомив він.

Синоптик зазначив, що прохолодне повітря почне надходити в Україну з центральної та північно-західної Європи. Спершу похолоднішає на заході та півночі країни. Після цього "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України".

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"На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом з похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", – розповів Кібальчич.

Синоптик підкреслив, що з початку липня в більшості регіонів України запанувала надзвичайна спека через повітряні маси, які прийшли з тропічних і субтропічних зон Північної Африки та Близького Сходу.

Кібальчич повідомляє, що до кінця другої декади липня значного зниження температури не очікується. Більше того, з 15 по 19 липня спека дещо посилиться і пошириться на північні та частково західні регіони України. У цей час максимальні денні температури досягатимуть +33…+38°, а в південних і центральних областях місцями піднімуться до +40…+42°.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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