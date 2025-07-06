Когда-то год был длиннее: ученые объяснили, как и почему Земля вращалась иначе миллионы лет назад

В древности год на Земле состоял не из 365 дней, как сейчас, а из примерно 420. Это свидетельствует о том, что продолжительность одного дня была короче, а следовательно, во время вращения нашей планеты вокруг Солнца успевало пройти больше суток.

Издание IFLScience объяснило, почему так происходило. Как отмечают исследователи, с течением времени скорость вращения Земли снижается, в свою очередь, приводит к постепенному продлению дня. В прошлые геологические эпохи дней в году было больше именно потому, что они длились меньше.

К примеру, к концу существования динозавров один год имел ориентировочно 372 дня. А в период формирования планеты, когда Земля вращалась гораздо быстрее, количество суток в году могло превышать 500.

Ученые считают, что главным фактором, который замедляет вращение Земли, является Луна. Как объясняется в исследовании, спутник нашей планеты постепенно удаляется, его орбита становится шире, а вместе с этим растет и энергия его вращения. Эту энергию она, по сути, "черпает" из самой Земли, что и вызывает замедление ее вращения.

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Процесс удаления Луны связан с приливами – как океаническими, так и в твердом теле планеты, то есть в земной коре. С тех пор, как Луна появилась вблизи Земли (почти с самого начала ее существования), она постепенно тормозила ее вращение, что и привело к разной продолжительности дней в разные геологические эпохи.

В то же время точно определить, сколько именно суток было в году в ту или иную эру, очень сложно. Относительно первой половины истории планеты, по мнению исследователей, мы способны лишь строить предположения.

Часть ученых утверждает, что примерно 1,4 миллиарда лет назад продолжительность суток составляла около 18 часов, а год состоял из 490 дней. Однако другие исследователи отрицают это, считая, что в промежутке между 2 и 1 миллиардом лет скорость вращения Земли почти не менялась.

Существует и альтернативная теория: якобы именно в этот период влияние Солнца через атмосферу Земли частично нивелировало эффект торможения вращения Луной. Это могло стабилизировать продолжительность суток, в результате чего год насчитывал примерно 460 дней.

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Для установления количества дней в древних геологических эпохах ученые обратились к кораллам. Подобно деревьям, кораллы формируют сезонные кольца роста, которые позволяют оценить их возраст. Некоторые виды также хранят информацию о приливах, что еще больше помогает в определении точного времени.

В 1963 году профессор Корнельского университета Джон Уэллс опубликовал исследование окаменелых кораллов среднего девона (примерно 380 миллионов лет назад), где указал, что год тогда имел около 400 дней с погрешностью в неделю. Другие исследования кораллов силурийского периода (444-419 млн лет назад) обнаружили год продолжительностью от 400 до 420 дней – именно цифра 420 стала наиболее цитируемой в СМИ.

Впрочем, некоторые не согласились и с этими оценками. Например, в 2000 году доктор Джордж Уильямс из Университета Аделаиды обнародовал результаты анализа еще более старых кораллов. По его подсчетам, 620 миллионов лет назад год также длился 400 дней – что противоречит данным Уэллса, а также распространенной версии о 420 днях.

Уильямс применил дополнительные методики, с помощью которых определил: около 2,45 миллиарда лет назад количество дней в году могло составлять 466 или даже 514.

Несмотря на различия в выводах, ученые сходятся на одном: в далеком прошлом сутки на Земле были короче, поэтому год вмещал больше дней – от 400 и до, вероятно, 500. А вот когда именно происходили эти изменения - вопрос, на который наука еще ищет ответ.

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