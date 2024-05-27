Когда нужно подвернуть картофель, чтобы увеличить урожайность
Выращивание картофеля – это не просто посадка и уборка клубней. Чтобы получить щедрый дар природы, важно правильно ухаживать за этой культурой. Одним из ключевых моментов в уходе является окучивание. Об этом пишет Мастерская Садовника.
Сколько раз за сезон нужно окучивать картофель?
В отличие от других овощей, картофель нуждается в более частом окучивании. Эта процедура, по словам опытных садоводов, может увеличить урожайность на 30%.
Окучивание картофеля нужно проводить по крайней мере два раза за сезон:
- Первый раз: после появления всходов, когда они достигнут 5-10 см.
- Второй раз: через 2-3 недели, когда стебли вырастут до 20-30 см.
- Третий раз (по желанию): перед цветением.
Важно: окучивание картофеля во время цветения не рекомендуется, ведь это может отрицательно повлиять на урожайность.
Как правильно окучивать картофель:
- Делайте это после обильного дождя или полива, когда почва влажная.
- Используйте тяпку или лопату, формируя гребень вокруг стебля.
- Не заворачивайте растение слишком глубоко, чтобы не засыпать листья.
- Не заворачивайте почву плотно, ведь это может усложнить доступ воздуха к корням.
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Нужно ли поливать картофель после окучивания?
Сразу после окучивания полив не требуется.
Мульчирование:
Некоторые огородники рекомендуют мульчировать междурядья картофеля после окучивания. Для этого можно использовать солому, сено, переприлые опилки. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве, снизить испарение и подавить рост сорняков.
Напомним, мы уже писали, как не дать картофелю прорастать во время хранения.
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