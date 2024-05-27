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Когда нужно подвернуть картофель, чтобы увеличить урожайность

Цихоцкая Мария

Когда нужно подвернуть картофель, чтобы увеличить урожайность
Одним из ключевых моментов в уходе является окучивание.

Выращивание картофеля – это не просто посадка и уборка клубней. Чтобы получить щедрый дар природы, важно правильно ухаживать за этой культурой. Одним из ключевых моментов в уходе является окучивание. Об этом пишет Мастерская Садовника.

Сколько раз за сезон нужно окучивать картофель?

В отличие от других овощей, картофель нуждается в более частом окучивании. Эта процедура, по словам опытных садоводов, может увеличить урожайность на 30%.

Окучивание картофеля нужно проводить по крайней мере два раза за сезон:

  1. Первый раз: после появления всходов, когда они достигнут 5-10 см.
  2. Второй раз: через 2-3 недели, когда стебли вырастут до 20-30 см.
  3. Третий раз (по желанию): перед цветением.

Важно: окучивание картофеля во время цветения не рекомендуется, ведь это может отрицательно повлиять на урожайность.

Как правильно окучивать картофель:

  • Делайте это после обильного дождя или полива, когда почва влажная.
  • Используйте тяпку или лопату, формируя гребень вокруг стебля.
  • Не заворачивайте растение слишком глубоко, чтобы не засыпать листья.
  • Не заворачивайте почву плотно, ведь это может усложнить доступ воздуха к корням.

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Нужно ли поливать картофель после окучивания?

Сразу после окучивания полив не требуется.

Мульчирование:

Некоторые огородники рекомендуют мульчировать междурядья картофеля после окучивания. Для этого можно использовать солому, сено, переприлые опилки. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве, снизить испарение и подавить рост сорняков.

Напомним, мы уже писали, как не дать картофелю прорастать во время хранения.

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