Когда Ивана Купала 2024: изменилась ли дата в этом году

Праздник Ивана Купала, который является одним из древнейших украинских праздников, отмечается в честь летнего солнцестояния и укоренился в древности. Этот праздник, объятый мистичностью, отражает глубину и разнообразие народных традиций Украины.

Современные украинцы сохраняют и уважают эти обычаи, отмечая этот день как особенный. Команда UAportal рассказывает о том, когда мы празднуем Ивана Купала согласно современному календарю.

Когда Ивана Купала в Украине – новая дата праздника

С начала сентября 2023 г. произошли изменения в календарной системе, которые придерживаются в Украине: Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В результате, даты фиксированных религиозных праздников были перенесены на 13 дней назад.

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Это также повлияло на празднование Иоанна Купала, традиционно связанное с Рождеством Иоанна Крестителя. Теперь дата проведения этого древнего обряда смещена.

К переменам, праздник Ивана Купала отмечался 7 июля, но теперь мы будем праздновать его 24 июня ежегодно ближе к дню летнего солнцестояния.

Однако представители церквей подчеркивают, что верующие могут продолжать соблюдать традиции и праздновать по старому календарю, если они этого желают.

Раньше мы рассказывали, когда празднуют Троицу по новому календарю.

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