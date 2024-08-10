Кофейный коктейль: идеальный напиток для летнего утра
Ловите идеальный кофейный напиток для летнего утра – простой, но очень вкусный и освежающий коктейль.
Ингредиенты:
• Кофе растворимый;
• Мед;
• Кипяток;
• Лед;
• Молоко.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера высыпать кофе и добавить мед. Взбить до стойкой пены насадкой венчик.
2. В стакан положить лед и налить молоко.
3. Сверху выложить взбитый кофе с медом.
Все, ароматный напиток готов!
Он подарит вам энергию на весь день и мега удовольствие.