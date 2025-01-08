Ключ к долголетию: ученые нашли участок мозга, который управляет старением

Мыши обладают подобными структурными, функциональными и генетическими характеристиками с людьми, что делает их ценными для исследования развития мозга со временем. Ученые обнаружили у мышей специфический участок мозга, где старение вызывает существенные изменения в разных типах клеток.

Также было установлено, какие именно клетки претерпевают наибольшие изменения. Это исследование, опубликованное в журнале Nature, открывает новые возможности для замедления или контроля процесса старения мозга человека, как сообщает Earth.

Ученые проанализировали более миллиона клеток мозга молодых и старых мышей. Исследование сосредоточилось на разных типах глиальных клеток, обеспечивающих поддержку мозговых клеток, и показало, что с возрастом эти клетки демонстрируют значительные изменения в активности генов.

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Исследование показало, что в стареющем мозге наблюдается повышение активности генов, связанных с воспалением, в то время как активность генов, отвечающих за функционирование нейронов, снижается.

По мнению авторов исследования, старение является основным фактором риска развития болезни Альцгеймера и других серьезных заболеваний мозга. Исследование выявило, какие клетки мозга наиболее претерпевают изменения из-за старения. Ученые полагают, что на основе этих результатов можно разработать новые методы лечения заболеваний, связанных со старением мозга.

Ученые обнаружили, что эти изменения сосредоточены в области мозга, который они назвали "точка старения", расположенном в гипоталамусе. Наибольшие изменения произошли в клетках и нейронах, играющих важную роль в контроле питания, энергетическом балансе, метаболизме и усвоении питательных веществ организмом.

Ранее команда UAportal рассказывала, что ученые бьют тревогу из-за того, что мозг может "растворяться" раньше, чем вы думаете.

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