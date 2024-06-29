Клубничное варенье 'пятиминутка', которое не нужно варить: пошаговый рецепт

Сезон клубники продолжается, а значит, пора делать заготовки на зиму. Кроме клубничного компота можно приготовить и варенье.

Предлагаем приготовить вкусное варенье, которое сохраняет максимум полезных свойств ягод. Это рецепт клубничного варенья без варения, когда клубника консервируется в собственном соке. Этот метод позволяет сохранить естественный вкус и аромат ягод, а также витамины, обычно разрушающиеся во время термической обработки.

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Клубничное варенье "пятиминутка", пошаговый рецепт

Ингредиенты: 1 кг клубники, 250 г сахара.

Как готовить: Клубнику промойте и просушите, очистите от плодоножек. Засыпьте сахаром. Оставьте ягоды стоять при комнатной температуре в течение 8-10 часов.

После того как ягоды настоялись и пустили достаточно сока, разложите их по чистым стерильным банкам. Залейте ягоды оставшимся соком.

Накройте банки крышками и поставьте в кастрюлю с водой для стерилизации. Стерилизуйте банки в течение 10 минут.

После стерилизации закройте банки герметичными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания. Это обеспечит дополнительную стерилизацию и поможет предотвратить развитие бактерий.

Готовое клубничное варенье храните в прохладном месте.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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