Полуничне варення "п'ятихвилинка", яке не треба варити: покроковий рецепт
Сезон полуниці триває, а отже, настав час робити заготовки на зиму. Окрім полуничного компоту можна приготувати й варення.
Пропонуємо приготувати смачне варення, яке зберігає максимум корисних властивостей ягід. Це рецепт полуничного варення без варіння, коли полуниця консервується у власному соку. Цей метод дозволяє зберегти природний смак та аромат ягід, а також вітаміни, які звичайно руйнуються під час термічної обробки.
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Полуничне варення "п'ятихвилинка", покроковий рецепт
Інгредієнти:1 кг полуниці, 250 г цукру.
Як готувати: Полуницю промийте та просушіть, очистьте від плодоніжок. Засипте цукром. Залиште ягоди стояти при кімнатній температурі протягом 8-10 годин.
Після того, як ягоди настоялися і пустили достатньо соку, розкладіть їх по чистих стерильних банках. Залийте ягоди соком, що залишилось.
Накрийте банки кришками й поставте їх у каструлю з водою для стерилізації. Стерилізуйте банки протягом 10 хвилин.
Після стерилізації закрийте банки герметичними кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте теплою ковдрою до повного остигання. Це забезпечить додаткову стерилізацію і допоможе запобігти розвиткові бактерій.
Готове полуничне варення зберігайте в прохолодному місці.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
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