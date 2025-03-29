Китайские ученые создали уникальный труд, который может существовать на дне Марианской впадины: подробности

Компактный китайский морской дрон успешно выполнил миссию на дне Марианского желоба. Аппарат погрузился на глубину почти 11 тысяч метров, исследуя морские глубины и раскрывая их тайны.

Роботизированный дрон, длиной всего 50 см, предназначен для выдерживания большого давления на дне океана. Его уникальная конструкция позволяет изменять форму для выполнения различных задач. Гибкие "плавники" и "ноги" обеспечивают дрону возможность плавать в воде, скользить или даже ползать по дну, как краб. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, разработкой этого инновационного дрона занимались ученые из Университета Бейханг в Пекине. Руководитель проекта, профессор Вэнь Ли, отметила:

"На глубине 10 км давление сопоставимо с весом давящего на работа айсберга. Благодаря особой структуре материала высокое внешнее давление превращается в скорость и амплитуду движения, что делает слабость преимуществом".

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Китайские исследователи создали дрон гораздо компактнее и легче предыдущих моделей. Его вес составляет всего 16 граммов, что позволяет избежать поднятия облаков осадка на морском дне. В отличие от более громоздких предшественников этот дрон легко маневрирует и не создает препятствий во время движения.

Аппарат оснащен пружинами с "памятью формы", позволяющей переключаться между двумя режимами движения: плаванием со скоростью до 5,5 см/сек и ползанием со скоростью до 3 см/сек. Его "крылья" плавно смахивают, обеспечивая ускорение в воде.

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