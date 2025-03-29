Китайські вчені створили унікального робота, який може існувати на дні Маріанської впадини: подробиці

Компактний китайський морський дрон успішно виконав місію на дні Маріанського жолоба. Апарат занурився на глибину майже 11 тисяч метрів, досліджуючи морські глибини та розкриваючи їхні таємниці.

Роботизований дрон, завдовжки всього 50 см, розроблений для витримування величезного тиску на дні океану. Його унікальна конструкція дозволяє змінювати форму для виконання різноманітних завдань. Гнучкі "плавники" та "ноги" забезпечують дрону можливість плавати у воді, ковзати або навіть повзати по дну, як краб. Про це пише The Sun.

За даними видання, розробкою цього інноваційного дрона займалися науковці з Університету Бейханг у Пекіні. Керівниця проєкту, професор Вень Лі, зазначила:

"На глибині 10 км тиск можна порівняти з вагою айсберга, що тисне на робота. Завдяки особливій структурі матеріалу високий зовнішній тиск перетворюється на швидкість і амплітуду руху, що робить слабкість перевагою".

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Китайські дослідники створили дрон набагато компактнішим і легшим за попередні моделі. Його вага складає всього 16 грамів, що дозволяє уникнути підняття хмар осаду на морському дні. На відміну від більш громіздких попередників, цей дрон легко маневрує та не створює перешкод під час руху.

Апарат оснащений пружинами з "пам’яттю форми", що дозволяє перемикатися між двома режимами руху: плаванням зі швидкістю до 5,5 см/сек і повзанням зі швидкістю до 3 см/сек. Його "крила" плавно змахують, забезпечуючи прискорення у воді.

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