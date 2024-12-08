Китайские ученые придумали революционный гидрогель для защиты артефактов из дерева

Исследователи из Китая разработали уникальный гидрогель, который может навсегда изменить подходы к реставрации морских артефактов. грибков - буквально разрушает исторические находки.

Традиционные методы реставрации обладают существенными ограничениями.

Принципиально новый гидрогель сочетает сразу несколько уникальных свойств.

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Ученые провели испытания на 800-летней древесине с китайского корабля Nanhai One, который затонул у южного побережья страны.

Ключевые преимущества нового метода:

Нейтрализация кислот на глубину до 1 см

Сохранение клеточной структуры древесины

Антибактериальная защита

Постепенное самостоятельное растворение без дополнительного вмешательства

Различные концентрации нитрата серебра позволяют точно контролировать процесс консервации. Гели с более низкой концентрацией действуют быстрее, но менее продолжительно, а с более высокой – обеспечивают длительную защиту.

Исследователи уверены, что их разработка может стать прорывом в деле спасения культурного наследия.

Следующие шаги ученых – масштабные испытания и адаптация технологии для музейных коллекций и archaeological находок.

Настоящее изобретение ярко показывает, как современные научные технологии могут помочь сохранить самые ценные свидетельства нашей истории.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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