Китайские ученые придумали революционный гидрогель для защиты артефактов из дерева
Исследователи из Китая разработали уникальный гидрогель, который может навсегда изменить подходы к реставрации морских артефактов. грибков - буквально разрушает исторические находки.
Традиционные методы реставрации обладают существенными ограничениями.
Принципиально новый гидрогель сочетает сразу несколько уникальных свойств.
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Ученые провели испытания на 800-летней древесине с китайского корабля Nanhai One, который затонул у южного побережья страны.
Ключевые преимущества нового метода:
- Нейтрализация кислот на глубину до 1 см
- Сохранение клеточной структуры древесины
- Антибактериальная защита
- Постепенное самостоятельное растворение без дополнительного вмешательства
Различные концентрации нитрата серебра позволяют точно контролировать процесс консервации. Гели с более низкой концентрацией действуют быстрее, но менее продолжительно, а с более высокой – обеспечивают длительную защиту.
Исследователи уверены, что их разработка может стать прорывом в деле спасения культурного наследия.
Следующие шаги ученых – масштабные испытания и адаптация технологии для музейных коллекций и archaeological находок.
Настоящее изобретение ярко показывает, как современные научные технологии могут помочь сохранить самые ценные свидетельства нашей истории.
Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.
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