Киевский торт своими руками: рецепт
Киевский торт – это визитка Киева еще с моего детства, когда мы ездили из Кононовки (между Яготином и Гребенкой) за черным круглым хлебом и этот торт. Это был настоящий праздник!
К рецепту
Коржи:
260 г белков (8 яиц)
100 г сахара
60 г муки
10 г кукурузного крахмала
170 г сахара
10 г ванильного сахара
200 г поджаренных лесных орехов
Крем Шарлотт:
8 желтков
200 г молока
260 г сахара
350 г масла 82.5%
Для шоколадного крема:
20 г какао-порошка
20 г коньяка (2 крышки)
Около 120 г орехов для украшения.
Начинаю приготовление в сутки.
Разделяю желтки и белки. Белки оставляю под пленкой ночью при комнатной температуре.
Взбиваю белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавляю 100г сахара и взбиваю до его растворения.
обжаренные орехи крупные измельчаю и смешиваю с другими сухими ингредиентами.
Аккуратно смешиваю взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.
Смесь делю на 2 части. Выкладываю в форму диаметром 20 см, смазанную маслом и выстланную пергаментом, и выпекаю при 125-130°C 2-2,5 часа. Достаю и охлаждаю.
Желтки смешиваю с молоком и сахаром и довожу до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Охлаждаю.
Масло сбиваю до побелки, в 3 приема добавляю заварную смесь.
Полученный крем делю на 3 части. В одну треть добавляю какао и коньяк и немного сбиваю.
Сборник:
На первый корж наношу 75% белого крема, сверху кладу второй корж и смазываю бока остатками белого крема. На верхний корж добавляю шоколадный крем. Бока обсыпаю ореховой крошкой.
Охлаждаем и наслаждаемся вкусом!
Вы любите Киевский торт? Поделитесь своими историями, связанными с ним.