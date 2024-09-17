Карты безбарьерности в туризме Украины. Чем уже могут пользоваться маломобильные группы населения

С появлением большого количества маломобильных групп населения стало ясно необходимость корректировать места и локации для общего пользования. Сдвиги в решении создания безбарьерных карт произошли не так давно, если не учитывать индивидуальные частные бизнес–проекты. Чем уже можно пользоваться, что планируется рассказывает UaPortal.

Пандусы и мобильные подъемники облегчают передвижение маломобильных людей. Источник: https://www.village.com.ua/ Пандусы и мобильные подъемники облегчают передвижение маломобильных людей. Источник: https://www.village.com.ua/

Безбарьерные карты вокзалов Украины

Уже сегодня маломобильные украинцы и гости страны могут пользоваться картами безбарьерности вокзалов. Как сообщают "Укрзализныця" в своем телеграмм канале, реализован совместимый с интернет-платформой "Лун Город" проект, который поможет людям с ограниченными возможностями передвижения создать заранее удобный маршрут на локациях.

Безбарьерная карта вокзалов включает в себя локации в таких городах как: Ужгород, Львов, Ивано–Франковск, Киев, Ровно, Днепр, Запорожье, Одесса, Полтава, Харьков, Сумы и Винница. Карта продолжит пополняться 3D моделями вокзалов Украины, на которых в удобном формате указана информация о местоположении:

пандусов;

средства визуальной ориентации (информационные указатели, стенды);

ширину двери;

тактильную плитку;

ширина тротуара перед зданием и качество тротуара;

безбарьерный проход в кассы;

наличие пониженного окна покупки билетов;

путь к платформам;

кнопки вызова;

детские зоны;

вспомогательные средства посадки или высадки;

наличие паркомест.

3D модели помогут удобно добраться до посадочной платформы и сэкономить время, не тратя его на возможные неудобства. Ссылки на карту можно найти на сайте "ЛУН Город" или в приложении "Укрзализныци".

Безарьерность как мировой пример толерантного общества. Источник: https://ogogo.if.ua/ Безарьерность как мировой пример толерантного общества. Источник: https://ogogo.if.ua/

О безбарьерном туристическом ближайшем будущем

Важным событием в планах достижения безбарьерности городов стала договоренность о совместной работе и подписании меморандума между Государственным агентством развития туризма Украины с организацией "ЛУН Город". Об этом было сообщено на официальном сайте ДАРТ.

"С началом полномасштабного вторжения количество людей с инвалидностью в стране постоянно растет, поэтому пока не только перед страной, но и перед отраслью гостеприимства стоит чрезвычайно тяжелый вызов - сделать окружающую среду, в том числе и туристическую, доступной и удобной", – подчеркнула глава ДАРТ. .

Масштабный проект должен сделать реальностью безбарьерную карту городов всей Украины. На карте "Город без ограничений" будут указаны туристические места общего пользования, частные заведения, музеи, гостиницы, рестораны и т.д., где уже адаптирована территория для передвижения маломобильных групп населения.

Первым городом, который появится на безбарьерной карте, станет Полтава. Заведения Полтавского региона будут маркироваться в зависимости от уровня доступности и адаптированности, а также при описании каждого заведения будет детально указана информация об уровне комфорта, который может получить маломобильный человек в своем передвижении.

"Наша команда уже более пяти лет создает удобные интерактивные карты, информирующие об уровне комфорта городского пространства. Эта экспертиза помогает нам создавать общеукраинскую Карту безбарьерности "Город без границ". туристическую сферу" – отмечают в "ЛУН Город".

Безбарьерную карту можно найти на сайте обеих организаций, она будет постоянно обновляться и расширяться.

Приложения, которые уже помогают маломобильным людям в передвижении

Мир меняется, подстраивается и приобретает новые возможности. UaPortal познакомит вас с полезными приложениями, которые облегчают жизнь многих маломобильных людей.

Метро для всех

В приложении указаны удобные места для передвижения в колясках или с детскими колясками. Источник: https://www.gurt.org.ua/ В приложении указаны удобные места для передвижения в колясках или с детскими колясками. Источник: https://www.gurt.org.ua/

Приложение охватывает станции метрополитена в таких городах как Киев, Амстердам, Лозанна, Варшава, Глазго, Минск и других. Приложение поддерживает украинский, русский, английский, белорусский и польский языки. Его маршруты учитывают потребности людей, которые передвигаются на колясках, мам, которые передвигаются с детскими колясками разных габаритов и тех, кто путешествует с большими чемоданами.

Музеи без барьеров

Приложение показывает, насколько приспособлен музей для маломобильных людей. Источник: https://www.gurt.org.ua/ Приложение показывает, насколько приспособлен музей для маломобильных людей. Источник: https://www.gurt.org.ua/

Приложение включает более 300 музеев Украины и Польши, которые могут обеспечить передвижение людей в колясках на своей территории. Также приложение поддерживает языки обеих стран для свободного пользования и подробное описание возможностей для маломобильных людей.

Украина не прекращает свою борьбу каждый день, как в прифронтовых зонах, так и во всех своих экономических отраслях. Проект "Город без барьеров" становится одним из важных шагов по развитию украинской туристической сферы, а также побуждает частный бизнес подстраиваться под нужды современного общества. Раньше мы писали о самом интересном для украинцев из-за границы и самых уникальных гостиницах Украины.