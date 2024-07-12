Какой мощности должна быть зарядная станция для дома

Зарядная станция может стать настоящим спасителем во время плановых или экстренных отключений электроэнергии. Но с таким широким выбором моделей, как не прогадать с выбором? UaPortal подскажет, на что обратить внимание, выбирая зарядную станцию для дома.

Мощность:

От мощности зависит, какие именно приборы вы можете спросить от станции. Условно все павер-банки можно разделить на три категории:

Маломощные (200-800 Вт): подходят для зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков, фонарей и других мелких устройств. Могут не справиться с телевизором или холодильником.

подходят для зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков, фонарей и других мелких устройств. Могут не справиться с телевизором или холодильником. Средней мощности (до 2 кВт): способны питать холодильник, бойлер, телевизор, насос. Время автономной работы таких станций достигает 3-4 часов.

способны питать холодильник, бойлер, телевизор, насос. Время автономной работы таких станций достигает 3-4 часов. Высокомощные (до 5 кВт): настоящие монстры, которые могут утащить даже электрочайник, стиральную машину, электроинструменты, а некоторые модели и электромобиль.

Емкость:

Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше проработает ваша станция без подзарядки.

Для холодильника: если ваш холодильник потребляет 200 Вт, а вы хотите, чтобы он проработал 10 часов, вам понадобится станция с емкостью 2000 Вт·ч.

если ваш холодильник потребляет 200 Вт, а вы хотите, чтобы он проработал 10 часов, вам понадобится станция с емкостью 2000 Вт·ч. Для котла: мощность станции должна быть выше мощности котла.

Совместимость:

Убедитесь, что розетки и другие порты на станции подходят для ваших устройств. Некоторые модели имеют розетки 220 В, порты USB, порты для зарядки аккумуляторов и другие.

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Помните:

Перед покупкой четко определите, какие именно приборы вы будете заживлять от станции.

Вычислите необходимую мощность и емкость аккумулятора.

Обратите внимание на тип розеток и других портов.

Не забудьте о дополнительных функциях, которые могут понадобиться (фонарик, радио, инвертор).

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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